Catania, negozio abusivo in cortile: denunciati padre e figlio

La polizia di Catania ha denunciato due uomini per ricettazione e riciclaggio, oltre che per detenzione di munizionamento. Padre e figlio avevano trasformato il cortile dell'abitazione in cui il più giovane era agli arresti domiciliari, nel rione Librino, in un negozio abusivo per la vendita di pezzi di ricambio per motocicli, articoli casalinghi e giocattoli. Gli investigatori ritengono che la merce sia di probabile provenienza furtiva.

La merce sequestrata

Sotto al bancone del negozio abusivo è stata trovata anche una busta con sette cartucce calibro 12. Nel 'bazar' dell'usato rubato, posto sotto sequestro, la polizia ha trovato anche un ponte per il sollevamento dei motocicli e un banco con parete attrezzata per lo smontaggio dei mezzi, oltre che telai di motocicli rubati, diversi veicoli, in parte già smontati, e numerosi scatoloni contenenti articoli casalinghi e giocattoli.