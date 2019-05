Meteo a Palermo: le previsioni di oggi mercoledì 29 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La depressione dei giorni scorsi si esaurisce lentamente riuscendo tuttavia a rinnovare ancora condizioni di tempo instabile con residue precipitazioni sui settori tirrenici. Qualche locale fenomeno attraversa la Sicilia. Venti moderati occidentali o di Maestrale. Zero termico nell'intorno di 3250 metri. Basso Tirreno e Canale mossi; Mare di Sicilia da mosso a poco mossi.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio , sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,3 µg/m³.