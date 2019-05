Agrigento, morto operaio colpito da ruspa: indagato datore di lavoro

E’ indagato per omicidio colposo il datore di lavoro di Michele Lumia, 57 anni, operaio morto mercoledì 15 maggio in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Vallelupo, nell’Agrigentino. La Procura di Agrigento sta procedendo - ma si tratta di un atto dovuto - a carico di un imprenditore di 56 anni di Palma di Montechiaro (Agrigento). L’uomo è stato indagato perché sarebbe stato lui a manovrare la ruspa la cui benna ha colpito il 57enne in pieno busto. L’imprenditore avrebbe riavviato il mezzo mentre l’operaio lavorava nel profondo fossato che era stato scavato. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha intanto proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali dell'operaio.