Incendio in un garage a Siracusa: proprietario muore carbonizzato

Un 51enne è morto carbonizzato nella sua abitazione, un garage riadattato, in via Bacchilide, nel centro di Siracusa. A far divampare le fiamme è stato probabilmente un cortocircuito, avvenuto intorno alle 7.30. I vicini di casa hanno lanciato l'allarme. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi, però, le fiamme non hanno dato scampo alla vittima. Gli agenti della polizia scientifica stanno effettuando i rilievi per risalire alle cause dell'incendio.