Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La depressione africana viene assorbita dal flusso atlantico principale, con conseguente formazione di un canale depressionario che coinvolgerà anche i settori meridionali dell'Italia. Nubi estese con piogge, deboli o al più moderate, soprattutto sulla Campania e marginalmente sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Entro sera netto miglioramento da ovest, con schiarite e completo esaurimento dei fenomeni entro la notte. Temperature in lieve calo.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare mosso. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampie schiarite dalla sera, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,7 µg/m³.