Gela, sfregia l'ex fidanzata con coltellata al viso: fermato 28enne

E’ stato fermato l'uomo accusato di avere sfregiato l'ex fidanzata colpendola al viso con un'arma da taglio nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile. Si tratta di un 28enne di origini albanesi, ex sorvegliato speciale. Si chiama Igland Bodinaku e risulta avere numerosi precedenti penali, tra cui maltrattamenti e lesioni.

Le indagini

La polizia ha identificato e fermato Bodinaku nella tarda serata di ieri, domenica 7 aprile, mentre passeggiava sul lungomare Federico II di Svevia a Gela. E' indagato di lesioni gravissime: a seguito della sua aggressione, l’ex fidanzata ha riportato ferite per una prognosi di 15 giorni. Bodinaku è stato trasferito nelle carceri di contrada Balate, a Gela, a disposizione dei magistratura.

L'aggressione

La sera di venerdì scorso il 28enne si era appostato sotto l'abitazione della ex fidanzata, 27 anni, in una strada nei pressi di via Ettore Romagnoli, per costringerla a tornare insieme. Al rifiuto della donna però Bodinaku ha estratto un'arma da taglio, forse un affilatissimo coltello, e ha colpito il viso della ex compagna sfregiandola alla guancia sinistra. Soccorsa dai familiari e trasportata in ospedale, la ragazza è stata medicata con numerosi punti di sutura: il taglio infatti ha interessato, si legge nel referto medico, cute, sottocute e fascia muscolare della mandibola.