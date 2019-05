Palermo, sorpresi con un chilo di hashish in auto: due arrestati

I carabinieri hanno arrestato due giovani, Davide Garofalo, 26 anni, e Ousman Bah, 27 anni, per detenzione di droga. I due, residenti a Caltanissetta, sono stati bloccati a Palermo per un controllo mentre si trovavano a bordo di una Mini Cooper nei pressi dello svincolo di Bonagia sulla circonvallazione di Palermo. Svolgendo accertamenti all’interno del veicolo, i carabinieri hanno trovato, nascosto sotto a un sedile, un involucro contenente un chilo di hashish. Altri 100 grammi della stessa sostanza erano nella tasca di Bah, e anche in casa di Garofalo sono stati trovati altri 14 grammi di hashish. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto la detenzione in carcere per i due.