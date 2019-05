La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L’alta pressione è ben presente sulle nostre regioni determinando tempo stabile ma non del tutto soleggiato. Infiltrazioni di aria umida raggiungono così le Tirreniche portando della variabilità ma senza conseguenze. Temperature in lieve aumento su valori miti, venti deboli con rinforzi da SO, mari poco mossi o a tratti mossi.

Le previsioni a Siracusa

A Siracusa bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,8 µg/m³.