Colpi di pistola in aria, quattro denunciati per rissa a Siracusa

Una rissa per futili motivi stava per finire in tragedia. In Contrada Zuccara, in provincia di Siracusa, la polizia è intervenuta in un'abitazione, dopo che quattro persone, forse per problemi di vicinato, avevano avuto un acceso diverbio, degenerato in una rissa terminata con l'esplosione in aria di alcuni colpi di arma da fuoco da parte di uno dei contendenti.

La denuncia

Gli agenti hanno trovato numerosi proiettili non denunciati oltre a numerose armi detenute legalmente che sono state ritirate. Le quattro persone coinvolte sono state denunciate per rissa e uno per minacce aggravate dall'uso dell'arma e un altro per possesso di munizionamento non dichiarato.