Bimba muore schiacciata da tv: madre condannata per omicidio colposo

Vanessa Li Calzi, 23 anni, di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, è stata riconosciuta colpevole per l’accusa di omicidio colposo della figlioletta di tre anni. La donna è stata condannata a sei mesi di reclusione. La bambina, Grace Gattabuia, morì schiacciata da un grosso televisore, di vecchio tipo con il tubo catodico, dopo aver tentato di accenderlo per guardare i cartoni animati. La tragedia avvenne il 29 dicembre del 2016.

La richiesta della PM

La PM Alessandra Russo aveva chiesto una pena leggermente inferiore: 5 mesi e 10 giorni di reclusione. La madre, secondo il pubblico ministero, non avrebbe sorvegliato adeguatamente la bimba, che in quel momento si trovava in un'altra stanza. La donna si sarebbe accorta del tragico avvenimento solo dopo avere sentito il frastuono provocato dalla caduta del televisore.