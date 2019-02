Trapani, operaio precipita da edificio a Salaparuta: indagini in corso

È caduto nel vuoto per diversi metri durante un sopralluogo in un edificio in fase di ristrutturazione. È avvenuto la sera del 9 febbraio in via Pascoli a Salaparuta, in provincia di Trapani. L’uomo, un operaio edile di 64 anni, Giuseppe Lombardo, è ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. Sull’incidente sono in corso le indagini della polizia.