Minaccia la moglie di morte: "Tu sei la causa di tutti i miei mali, ti devo ammazzare" e poi brucia l'auto della donna che in passato lo aveva cacciato di casa senza denunciarlo per paura di ritorsioni, soprattutto nei confronti dei loro tre figli minorenni. Protagonista della vicenda un 44enne che è stato arrestato da carabinieri nel Catanese per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e incendio doloso. L'uomo è anche accusato di avere appiccato il fuoco a due auto di suoi zii che gli avevano dato in comodato d'uso un appartamento in cui vivere, con i quali aveva poi litigato. Nei suoi confronti i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Caltagirone su richiesta della locale Procura.