Messina, trasportava cinque chili di droga in auto: arrestato corriere

Un corriere che trasportava cinque chili di marijuana, a bordo di un’auto, è stato arrestato a Messina, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno sequestrato la droga, nascosta in un sacco di plastica nero sigillato. L'intervento rientra nell'ambito dell'intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti. Tra settembre 2018 e il gennaio scorso sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle di Messina 57 interventi, conclusi con l'arresto di sei persone, la denuncia di 35 e il sequestro di oltre 20 chilogrammi complessivi di droga.

Un altro arresto a Siracusa

Un altro arresto per detenzione di sostanze stupefacenti è stato eseguito a Siracusa. In manette è finito un 43enne, Marco Campisi, che è stato rinchiuso in carcere. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno fermato mentre era alla guida di uno scooter e lo hanno trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 105 grammi di cocaina. Successivamente, durante una perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti hanno sequestrato 90 grammi di hashish: sessantacinque li aveva in casa, altri 25 erano nel suo garage.