Catania, spacciatore apre a militare travestito da postino: arrestato

Con la frase "C'è posta per te", un carabiniere travestito da postino è riuscito a farsi aprire la porta da un 44enne sospettato di spacciare droga in casa a Biancavilla, in provincia di Catania. L'uomo apriva la porta solo nel caso in cui a presentarsi era un cliente. Il 44enne è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di eroina e alcuni grammi di marijuana. A compiere la perquisizione e ad arrestare il 44enne sono stati i colleghi del carabiniere fintosi postino. All'indagato sono stati anche sequestrati un bilancino elettronico di precisione, 20 euro in contanti e altro materiale per confezionare le dosi. L'arrestato è stato posto ai domiciliari.