Pietraperzia, ferisce fratello per questioni patrimoniali: arrestato

Un uomo di 43 anni, Filippo Imprescia, è stato arrestato dai carabinieri per aver ferito il fratello Francesco, 47 anni, colpendolo all'addome con un coltello o un cacciavite. L'episodio è accaduto a Pietraperzia, in provincia di Enna. La vittima è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta per una lite sulla gestione delle terre di famiglia.