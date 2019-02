Lavoro in nero, controlli nel Siracusano: sanzioni per 55mila euro

Venti accessi in altrettante aziende del settore edile, agricolo, commercio, ristorazione e case di riposo e controlli su 62 posizioni lavorative, di cui 34 risultate irregolari e 14 con impiego di lavoratori in nero. È il bilancio dell'operazione di contrasto al lavoro in nero dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nei comuni di Melilli, Francofonte, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Augusta, Lentini e Rosolini, tutti nel Siracusano.

I provvedimenti

Nei confronti dei titolari di otto aziende è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per avere utilizzato in nero più del 20% della forza lavoro. Nei confronti di cinque datori di lavoro è scattata invece la denuncia per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni amministrative ammontano a 55mila euro, le ammende contestate a oltre 49mila euro.