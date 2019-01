Picchia la convivente: arrestato un pregiudicato nel Catanese

Un uomo di 49 anni, B. F., già arrestato nel 2017 per reati simili, è stato messo agli arresti domiciliari su disposizione della Procura etnea per maltrattamenti ai danni della convivente. E’ successo ad Aci Catena, in provincia di Catania. L’intervento dei carabinieri ha fatto seguito alla denuncia presentata dai genitori della donna. Le successive indagini hanno evidenziato come la compagna del 49enne avesse subito angherie di vario genere a partire dall’agosto scorso. L'uomo in più occasioni l'avrebbe picchiata. L'indagato era già stato arrestato nell'agosto del 2017 per minacce, atti persecutori e lesioni personali commessi nei confronti di un'altra donna. Violenza sulle donne: 106 femminicidi in 10 mesi, uno ogni 72 ore