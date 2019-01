Misterbianco, evade dai domiciliari e ruba in un ipermercato: arrestata

Una donna, evasa dagli arresti domiciliari, è stata nuovamente arrestata dai carabinieri perché sorpresa a rubare in un ipermercato. È successo a Misterbianco, in provincia di Catania. A finire in manette è stata Concetta Alberti, 45 anni, ai domiciliari per reati contro il patrimonio. La donna è stata fermata mentre tentava di allontanarsi con una borsa colma di merce, per un valore di 500 euro, poco prima razziata nell'ipermercato Auchan di Via Zinirco. Dovrà rispondere di evasione e furto aggravato. L'arresto è stato possibile grazie alla collaborazione degli addetti alla sicurezza del centro commerciale. La merce rubata è stata restituita all'ipermercato. La donna è stata posta ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.