Catania: aggredisce madre per avere denaro, lei reagisce con testata

Un giovane tossicodipendente, sotto l'effetto di alcol, ha aggredito la madre dopo che lei si era rifiutata di dargli del denaro per acquistare della droga. La donna, nel tentativo di difendersi dall’aggressione del figlio, gli ha dato una testata, procurandosi una ferita giudicata guaribile in quattro giorni. E' accaduto a Catania, nel quartiere di Librino, la notte scorsa, mercoledì 16 gennaio. A chiamare la polizia è stata la zia del giovane, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce aggravate. Il ragazzo era già stato indagato per gli stessi reati nell'ottobre del 2018.

Il racconto della vittima

Secondo il racconto della donna, il figlio, dopo averla spintonata, le aveva sottratto il telefono cellulare e l'automobile. Il giovane si era quindi allontanato per poi fare ritorno, minacciando di distruggere l'auto se non gli avesse dato il denaro. La madre avrebbe poi fatto finta di acconsentire alle richieste del figlio per riavere il proprio telefono, quando però aveva detto al figlio di non potergli dare il denaro, era stata nuovamente aggredita e minacciata di morte.

I precedenti

Secondo quanto ha raccontato la vittima, il figlio nell'ultimo periodo a causa dell'uso di stupefacenti era diventato violento nei confronti della madre e degli altri familiari, tanto da averla costretta altre volte a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Questa volta il giovane è stato bloccato quando, abbandonata l'auto, è tornato a casa per aggredire nuovamente la madre, continuando a minacciarla di morte anche davanti agli agenti. Il 20enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa della convalida da parte del Gip.