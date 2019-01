Palermo, fa esplodere botti a corteo funebre: denunciato

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dagli agenti del commissariato Porta Nuova, a Palermo, dopo aver fatto esplodere alcuni giochi pirotecnici per strada. Il fatto è accaduto nei pressi dell’incrocio tra corso Tukory e via Carmelo Lodato, durante il corteo funebre del suocero del 37enne. L’uomo infatti avrebbe interrotto la marcia del feretro, portato a spalla, in modo da accendere e far esplodere un’intera scatola di giochi pirotecnici, con l’intento di onorare la memoria del suocero. Così facendo però ha paralizzato la circolazione stradale per qualche minuto, ed è scattata quindi la denuncia da parte degli agenti di polizia.