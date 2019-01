Palermo, tenore di vita incompatibile con reddito: confiscati beni

Confiscati beni per 400mila euro ad Angelo Sammaritano, imprenditore di 71 anni. La polizia ha messo i sigilli, in esecuzione di un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, a un appartamento in via Malaspina, un centro estetico in via La Mantia, un motociclo Honda Sh 300 e due auto. Le indagini svolte hanno accertato che l’uomo dichiarava redditi modesti, incompatibili con gli acquisti e gli investimenti effettuati negli anni.

I precedenti dell'imprenditore

Nei confronti dell’imprenditore è stata applicata anche la misura di sorveglianza speciale per tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di Palermo. Sammaritano tra il 2003 e il 2011 è stato in carcere per furto, rapina, appropriazione indebita e truffa. A giugno del 2016 è stato arrestato per furto aggravato e condannato a maggio del 2017 a otto mesi di reclusione.