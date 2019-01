La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare agitato.

La situazione nel resto della Sicilia

L'irruzione di aria gelida siberiana raggiunge le regioni meridionali con freddo in rapida intensificazione e nevicate fino a bassa quota, anche in piano in Campania, Neve a quote collinari tra Calabria e Sicilia in abbassamento serale. Temperature in ulteriore calo. Venti tesi settentrionali con mari molto mossi, anche agitato lo Ionio.



Le previsioni a Catania

A Catania cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,3 µg/m³.