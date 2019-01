Un uomo travolto e ucciso da un'auto nel Messinese

Un uomo di origini africane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 2 gennaio, nel Messinese. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada a piedi con un amico in contrada Canotta a Terme Vigliatore, in provincia di Messina. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.