Trovato il cadavere di un uomo in un appartamento del Siracusano

Il cadavere di un uomo di 47 anni, Antonino Azzaro, è stato trovato in un appartamento di Belvedere, frazione di Siracusa. Sono stati i vigili del fuoco a fare irruzione nell'abitazione, dopo la segnalazione della madre che non aveva notizie del figlio. Sono in corso le indagini dei carabinieri per capire le cause della morte dell'uomo, che lavora all'estero. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'ispezione cadaverica.