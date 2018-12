Catania, stalking: donna denuncia percosse da marito-padrone

Un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni la Punta (Catania) per maltrattamenti nei confronti della moglie. Ora è ai domiciliari. A denunciarlo è stata la donna, sostenuta dalla figlia maggiorenne. I maltrattamenti vanno avanti dal 2006. Il marito, il più delle volte in stato di ebbrezza, avrebbe preso a schiaffi e pugni la moglie in diverse occasioni e contro la quale avrebbe lanciato suppellettili di ogni genere colpendola alla testa.

Atti intimidatori

La moglie, costretta a lavorare per mantenere anche il marito-padrone, soggiogata ormai ai suoi voleri, si era chiusa in sé stessa finendo per dormire in auto anche in pieno inverno pur di non essere sopraffatta dalla violenza del marito. Inoltre, l'uomo sarebbe addirittura arrivato quasi a soffocare la moglie col cavo dell'asciugacapelli solamente perché una sera, tornata stanca a casa dal lavoro, si era seduta attimo a riposare invece di preparare la cena.