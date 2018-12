Incidenti stradali, perde controllo della moto: un morto a Floridia

Un ragazzo di 25 anni, di Floridia, in provincia di Siracusa, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla Siracusa-Floridia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo, Thomas Tralongo, avrebbe perso il controllo del suo scooter in maniera autonoma. Non risulta, infatti, che abbia avuto uno scontro con un altro mezzo. Un passante, che si è accorto del mezzo accartocciato e del giovane a terra, ha subito chiamato i soccorsi ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare.