Droga, tre chili di marijuana nel trolley su catamarano per Malta

Stava per imbarcarsi nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, su un catamarano diretto a Malta con oltre tre chili di marijuana nel suo trolley. Per questo motivo un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dalla guardia di finanza. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Ragusa.

Gli altri controlli

Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno denunciato una donna maltese che stava cercando di portare nel suo paese d'origine 50 capi, tra borse e scarpe, contraffatti. Sequestrati, inoltre, 12mila euro in contanti tra i passeggeri in partenza per Malta.