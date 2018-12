Palermo, allarme bomba vicino a casa del PM Antonino Di Matteo

Una busta sospetta è stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, sabato 24 novembre, in via Principe di Paternò, angolo via Sciuti. Il ritrovamento ha fatto scattare un allarme bomba e sul posto sono intervenuti carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. La strada è stata chiusa al traffico per permettere agli operatori di effettuare una bonifica. In prossimità del luogo dove è stata ritrovata la busta, si trova l’abitazione del PM Antonino Di Matteo. Il magistrato, parte del pool che istruì il processo per la cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, è sotto scorta dal 1993.