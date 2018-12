Palermo contro la violenza sulle donne: apre la mostra “Mi fido di te”

Cinquanta artisti per dire 'No' alla violenza sulle donne. Proprio muovendo dal tema della violenza, l'esposizione di opere tutta dedicata all'universo femminile, affronta i temi delle donne, in chiave culturale ed emozionale. "Mi fido di te", a cura della storica dell'arte Caterina Randazzo, anche lei vittima di reato sessuale, sarà inaugurata a Palermo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domenica alle 17.30, nelle sale della Effetto Arte Gallery di Palermo, in via Ariosto.

L'obiettivo della mostra

L'obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico su temi come stalking, discriminazioni, femminicidi, maltrattamenti e diffondere, attraverso l'arte, la cultura del rispetto. "Mi fido di te" porterà in primo piano il tema attualissimo della violenza di genere, ma al tempo stesso omaggerà la donna in tutte le sue forme e ruoli. "La mostra si pone come lavoro culturale per dire basta, lasciare un segno, provare, attraverso la cultura, a cambiare le cose - spiega l'organizzatore Sandro Serradifalco - Perché la cultura, mezzo di sensibilizzazione e progresso, può muovere la sensibilità sociale, in un momento storico in cui la coscienza collettiva sta maturando e aumentando. Una mostra – aggiunge Serradifalco - che è una denuncia, ma anche un messaggio di speranza, perché non tutti gli uomini sono uguali''. All'inaugurazione interverranno anche: Lidia Vivoli, sopravvissuta al tentato femminicidio da parte dell'ex compagno, volto noto di programmi tv come 'Amore criminale' e 'La vita in diretta'; Daniela Ferrero, autrice del libro 'La donna d'argilla, il silenzio uccide la dignità'; Fulvia Latini, artista e vittima di stalking e violenza sessuale.