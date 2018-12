Siracusa, sette feriti in tamponamento a catena in contrada Spalla

Sette persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, un tamponamento a catena avvenuto alle porte di Siracusa in contrada Spalla. Sono rimaste coinvolte tre autovetture: una Toyota Yaris, una Dacia Duster, sulla quale viaggiava una donna incinta, e una Peugeot. A causa del violento urto la Toyota ha invaso la carreggiata opposta, senza conseguenze per le autovetture che viaggiavano nell'altro senso di marcia. Sul posto è intervenuta per i rilievi la Polizia. Sette feriti sono stati trasportati con le ambulanze al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Umberto I’, dove sono stati riscontrati loro vari traumi contusivi agli arti inferiori e superiori giudicati guaribili in cinque giorni.