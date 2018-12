La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Il mare sarà poco mosso.

Le previsioni meteo nel resto della Sicilia

La pressione aumenta ulteriormente e le condizioni meteo saranno più stabili e soleggiate per qualche giorno, pur con addensamenti sparsi sui monti e sui versanti orientali. Le temperature saranno stabili o in lieve ulteriore aumento, massime fino a 20° sui litorali. I venti saranno generalmente settentrionali deboli con qualche rinforzo sullo Ionio. Mari poco mossi, mosso lo Ionio.

Trapani: cieli prevalentemente sereni

A Trapani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non si prevedono piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Il mare sarà poco mosso.

Siracusa: bel tempo per l’intera giornata

Bel tempo con sole splendente per tutta la giornata a Siracusa. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Il mare sarà poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

Nelle città siciliane la concentrazione di pollini nell’aria nella giornata di oggi, mercoledì 14 novembre, risulta bassa.