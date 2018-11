Modica, incendio in una struttura per disabili

Un incendio si è sviluppato all'interno di stanza di una struttura per disabili a Modica, in provincia di Ragusa, il centro è gestito da una cooperativa. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme, evitando che si propagassero per l'intero stabile. Tutto il piano interessato dal rogo è stato comunque sgomberato e i pazienti sono stati trasferiti in altre strutture gestite dalla stessa cooperativa. Ancora da accertare le cause dell'incendio.