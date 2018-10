Palermo, in villa ha una piantagione di canapa e munizioni: un arresto

Una piantagione indoor con 96 piante di canapa indiana alte quasi un metro e mezzo e altre 87 piantine coltivate in vaso è stata scoperta a Palermo in una villa di Corso dei Mille dalla polizia, che ha arrestato Salvatore Mazza, 23 anni, per coltivazione di droga. Gli agenti hanno anche sequestrato 3 chilogrammi e mezzo di marijuana già essiccata e pronta per essere venduta, 39 cartucce per fucile e 51mila euro custoditi in una cassaforte. I locali, allacciati abusivamente alla rete elettrica, avevano tutta la strumentazione per far crescere le piante.