Maltempo, rami alberi caduti e strade allagate a Palermo

Blackout in alcune zone di Palermo a causa delle strade allagate e di alberi sradicati e finiti sulle auto. Sono tantissimi i disagi nel capoluogo siciliano per la pioggia caduta nella notte. Diversi gli interventi dei pompieri nella zona del porto per i rami caduti sulle automobili in via Crispi e nei pressi del Molo di Santa Lucia, in via Luigi Cerbone e allo Zen. Sono stati soccorsi anche alcuni automobilisti a Mondello, Partanna Mondello in via Maria Santissima Mediatrice, in via Maresciallo Guglielmo Girardi e via Felice Cavallotti. Allagata pure via Imerea e viale Regione Siciliana nei pressi di Viale Lazio e via Belgio.

Nel frattempo, nel Catanese, sono stati 22 gli interventi, la scorsa notte, dei vigili del fuoco a causa appunto del maltempo. Hanno riguardato soprattutto persone rimaste bloccate nella propria auto in panne, allagamenti e alcuni casi di distacco di intonaci. Stamattina sono già 10 le richieste di intervento per infiltrazioni d’acqua, soccorso a persone e animali.