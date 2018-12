Siracusa, picchia figlio giustificandosi con “diritto di educazione”

Picchia il figlio minorenne giustificandosi con il “diritto di educazione”: un uomo di Pachino, provincia di Siracusa, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali e abuso dei mezzi di correzione del ragazzo. Il genitore, un 40enne, si trova a piede libero.

L’intervento dei carabinieri è stato possibile grazie alla segnalazione da parte dell’Istituto scolastico che il ragazzo frequenta. Il giovane infatti si era presentato a scuola con evidenti ematomi ed ecchimosi al viso e alle braccia, che avevano spinto gli insegnanti ad allertare le forze dell’ordine. Il ragazzo è stato condotto in ospedale per accertamenti clinici, che fortunatamente hanno escluso la possibilità di danni ulteriori in conseguenza delle percosse subite.

Interrogato in merito all’episodio, il giovane ha raccontato che a ridurlo in quello stato era stato il padre: l’uomo, che in sua difesa ha addotto il "diritto di educazione del ragazzo", ha confermato ai carabinieri quanto detto dal figlio ed è stato quindi denunciato. Il minore è stato affidato alla madre.