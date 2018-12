Gadget contraffatti al concerto Pausini, denunciati sei venditori

Un palermitano e cinque napoletani hanno cercato di smerciare gadget truccati fuori dal Palasport di Arcireale (Catania), dove venerdì scorso si è esibita la cantante Laura Pausini. I sei venditori proponevano ai fan dell'artista romagnola sciarpe colorate, raffiguranti il volto e il logo della cantante. Gli articoli, però, non erano stati autorizzati dalla casa produttrice ufficiale e il marchio risultava taroccato. La Guardia di finanza di Arcireale, sottoponendo a controllo il banchetto, ha svelato la truffa e sequestrato gli oggetti, denunciando i sei responsabili per contraffazione. L’operazione si inquadra in un più ampio piano di contrasto alla falsificazione dei marchi registrati, attivato dalla tenenza di Acireale in occasione di concerti organizzati nel territorio. Nel periodo estivo 14 persone sono state segnalate alle autorità per attività legate alla messa in commercio di materiale contraffatto.