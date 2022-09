Maltempo: forti piogge a Napoli, danni e allagamenti

Violento temporale stamattina a Napoli. La pioggia è filtrata negli spazi sottostanti il Nuovo Palazzo di Giustizia, che si trova nel Centro Direzionale, allagando i parcheggi in particolare nell'area che costeggia via Aulisio. Al momento non si registrano danni. Molti gli allagamenti anche in altre zone della città a causa della pioggia, con rallentamenti e traffico bloccato per via delle strade invase dall'acqua uscita dai tombini. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)