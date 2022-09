4/4 ©Ansa

GARDA – Sulla parte veronese del Lago di Garda si è formata una tromba d'aria che non ha però raggiunto la sponda, scaricandosi prima in acqua. Oltre ai disagi al traffico dovuti alla scarsa visibilità per la fittissima pioggia, si segnalano particolari disagi in zona Valpolicella. Parte del paese di Fumane è rimasta senza elettricità perché all'altezza della località di Villa della Torre le raffiche di vento hanno danneggiato la linea. I tecnici dell'Enel sono al lavoro per il ripristino della corrente