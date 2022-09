Clima, caldo fino a novembre: rischio grandine e alluvioni

2/7 ©Ansa

Intervistato dall’Agi, Pasini riconosce però come “fare previsioni a lungo termine, in particolar modo per il bacino del Mediterraneo, è assai complesso”. Il margine di errore, rispetto ad altre zone del mondo, “è più alto”. Il ricercatore sottolinea come in Africa, per fare un esempio, “si riescono a ottenere previsioni tanto accurate da poter monitorare con precisione effetti correlati come le ondate di malaria”. Diversa la situazione nel Sud Europa, dove ottenere previsioni accurate è più difficile e quindi “la prudenza è d’obbligo”

Clima: come cambieranno le temperature nelle città italiane. La ricerca