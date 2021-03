Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Continua ad aumentare la pressione nei reparti Covid1-9 negli ospedali di Napoli, dove si sente il peso del nuovo boom di contagi e del forte aumento di sintomatici, ieri la cifra record di 684.

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 2.981 nuovi casi di Coronavirus.

7:27 - Al Cotugno di Napoli un solo posto libero in terapia intensiva

Continua ad aumentare la pressione nei reparti Covid1-9 negli ospedali di Napoli, dove si sente il peso del nuovo boom di contagi e del forte aumento di sintomatici, ieri la cifra record di 684. All'Ospedale Cotugno ieri c'era un solo posto di terapia intensiva libero e due in degenza, il nosocomio specializzato sulle malattie infettive è quindi praticamente sold out. Al limite anche il Cardarelli che ha 130 pazienti ricoverati Covid, di cui 20 sono nell'obi Covid del pronto soccorso. Dodici i pazienti in terapia intensiva dove restano quindi tre posti liberi, mentre 98 sono i ricoverati tra semintensiva e degenza ordinaria.