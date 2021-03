Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Leggero calo per i posti letto occupati in terapia intensiva. Aumentano, invece, i posti letto occupati in degenza

Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza dei positivi e anche il numero dei sintomatici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza dei positivi e anche il numero dei sintomatici. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 2.644 i positivi nelle ultime 24 ore di cui 702 sintomatici su 22.066 tamponi esaminati. Sale il tasso di incidenza all'11.98%. Ventinove i decessi e 1.418 le persone guarite. Leggero calo per i posti letto occupati in terapia intensiva. Aumentano, invece, i posti letto occupati in degenza.