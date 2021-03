Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Continua a salire la pressione sugli ospedali napoletani con l'aumento dei sintomatici in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:24 - A Napoli aumenta pressione su pronto soccorso degli ospedali

Continua a salire la pressione sugli ospedali napoletani con l'aumento dei sintomatici in Campania. Ieri il Cardarelli aveva 145 pazienti ricoverati Covid, di cui 24 sono in obi Covid, 13 in terapia intensiva, dove ci sono due posti liberi e il resto ricoverati tra semi e degenza ordinaria. In particolare sale la pressione sul pronto soccorso, con i 24 di ieri: il limite da raggiungere per valutare l'apertura della tendostruttura a supporto dell'emergenza è di circa 30 ricoverati in obi. All'Ospedale del Mare, nel Covid center modulare, otto posti in terapia intensiva sono occupati su 16 posti disponibili, mentre nelle corsie ci sono sette pazienti in subintensiva, con un posto libero, e 32 in degenza su 39 posti. Al Loreto Mare ci sono oggi 31 pazienti Covid in degenza su 50 posti, mentre la subintensiva ha superato la capienza con 21 ricoverati su 20 posti letto normalmente previsti. Al San Giovanni Bosco, ospedale specialistico Covid, ci sono 34 persone sui 39 posti di degenza.

8:21 - Nel Salernitano al funerale con la banda, 35 multati

Avevano dato vita a un funerale con tanto di banda musicale le 35 persone identificate e sanzionate nel pomeriggio dai carabinieri di Scafati (Salerno) all'interno del cimitero comunale per violazione delle norme anti Covid. I militari hanno appurato che si trattava di persone provenienti dall'hinterland napoletano. Tra loro figurano dieci componenti di una banda musicale proveniente da Casola (Napoli) e i 25 partecipanti al corteo funebre per la scomparsa di una 70enne di Boscoreale (Napoli).