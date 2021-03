Covid Campania, in tilt sistema di prenotazione vaccini per over 70

La Regione Campania ha aperto da quest'oggi le prenotazioni per il vaccino anti-covid agli over 70, ma il sistema informatico è andato in tilt. Dalle ore 12 è stato infatti attivato l'accesso al portale per la categoria, ma già dalla mattinata sui social era circolata la notizia che il portale gestito da Soresa, la società in house della Regione Campania per i servizi sanitari, avrebbe consentito le registrazioni. E da allora è cominciato l'assalto ai server (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA).

Il form da compilare

Il form da compilare è molto semplice: richiede l'inserimento di codice fiscale e numero di tessera sanitaria nella prima schermata. Una volta inseriti i dati, il sistema provvede a verificare se l'interessato rientri nella categoria ammessa.

I problemi riscontrati

In molti hanno avuto difficoltà a superare la prima fase, pur avendo il requisito dei 70 anni di età. Chi invece è riuscito a passare alla fase successiva, che richiede l'inserimento dei contatti e la compilazione di una scheda utile all'anamnesi, indicando patologie e farmaci in uso, si è poi trovato di fronte a un altro ostacolo. Il sistema dovrebbe infatti restituire via sms un codice di verifica per l'ultimo passaggio e soprattutto per la conferma della prenotazione e dell'inserimento nella lista di persone che verranno convocate di qui a qualche giorno. Dall’Unità di crisi della Regione Campania fanno sapere che il sistema informatico si è bloccato per un numero enorme di accessi contemporanei, ma che ci sono comunque persone che sono riuscite a portare a termine il processo. L'sms di conferma potrebbe arrivare nelle prossime ore. Bisogna attendere il sistema "smaltisca" la mole di richieste.

La campagna vaccinale

La campagna vaccinale intanto prosegue con la somministrazione alle forze dell'ordine e in alcuni comuni ancora agli over 80. Ci sono state alcune defezioni in più rispetto ai giorni scorsi. Si teme infatti l'effetto psicosi dopo il ritiro, ieri, di un lotto dei vaccini AstraZeneca da quale provenivano le dosi somministrate a due persone decedute nei giorni scorsi. Ma secondo le Asl, in particolare quella di Avellino, non si tratta di numeri rilevanti che possono essere messi in relazione con il caso AstraZeneca. Quotidianamente rispetto alle prenotazioni ricevute, nei centri vaccinali si registrano defezioni e quelle arrivate dopo le notizie della sospensione di lotti non hanno numeri molto differenti, 6 o 7 ogni cento prenotati rispetto alle 5 standard.