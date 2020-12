Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 1.088 i positivi di oggi secondo il Bollettino diffuso dall' Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti sono stati 15.472 in diminuzione per il fine settimana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:40 - In Campania 1.088 nuovi positivi su oltre 15mila tamponi

Sono 1.088 i positivi di oggi secondo il Bollettino diffuso dall' Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti sono stati 15.472 in diminuzione per il fine settimana. Gli asintomatici sono 1.005, i sintomatici 83. Con i dati di oggi il totale dei positivi in Campania sale a 175.053 Il totale dei tamponi eseguiti è di 1.821.695. I morti sono 30. Il totale dei deceduti sale a 2.340. I guariti sono 1.648. Il totale dei guariti è di 80.043. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli di terapia intensiva occupati 130. I Posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (posti letto Covid e offerta privata), quelli occupati 1.796.