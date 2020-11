Ischia, incendio su traghetto nel porto: al via recupero nave

Al via le operazioni di rimorchio della nave Quirino, andata in fiamme lo scorso 2 novembre e da allora era ferma in banchina nel porto di Ischia. Il traghetto della Medmar era stato gravemente danneggiato nell'incendio tanto che è stato necessario l'intervento di un rimorchiatore, oltre ad alcune barche di appoggio, per portarla fuori dal porto, che è stato chiuso all'attività diportistica e commerciale durante le operazioni. La nave verrà trainata fino a Napoli, dove verrà sottoposta ai lavori di riparazione. L'arrivo in cantiere è previsto tra alcune ore.