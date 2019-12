La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 16.7mm di pioggia.La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare agitato. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LIVE BLOG)

La situazione nel resto della Campania

Una nuova perturbazione atlantica investe il Mediterraneo centrale, apportando rovesci e temporali, soprattutto sul basso Tirreno. Si rinnovano dunque condizioni di maltempo in Campania con rovesci e temporali, più probabili, persistenti e intensi su Casertano, Arcipelago Campano, Costiera Amalfitana e Avellinese. Temperature in rialzo nei valori minimi, in sensibile diminuzione dal pomeriggio-sera, specie lungo il versante tirrenico. Moto ondoso dei mari in decisa intensificazione: da molto agitato a localmente grosso il basso Tirreno con intense mareggiate lungo le coste esposte della Campania.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 19.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare agitato.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 18.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.