Whirlpool, nuovo corteo dei lavoratori a Napoli contro riconversione

È in corso in questi istanti una nuova protesta da parte degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Circa duecento lavoratori si stanno recando in corteo dal sito di via Argine alla stazione centrale di piazza Garibaldi, scandendo slogan contro i dirigenti della multinazionale per scongiurare l'annunciata cessione dello stabilimento alla Prs. Ne danno notizia le sigle sindacali Fim Fiom e Uilm.

"Conte deve far rispettare il piano e la Costituzione"

"Non accettiamo riconversioni - afferma un’operaia dello stabilimento partenopeo - il presidente del Consiglio Conte deve far rispettare il piano, deve far rispettare le leggi italiane e la Costituzione della Repubblica Italiana. La Whirlpool - conclude - non può strappare un accordo ad un tavolo ministeriale e scendere a compromessi con il governo”.

Martedì 15 è in programma un nuovo vertice a palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e i vertici della Whirlpool, che farà seguito all’incontro di mercoledì scorso con le sigle sindacali.