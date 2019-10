Whirlpool, Conte: "Pronti a sospendere la cessione fino al 31 ottobre"

A Roma, a Palazzo Chigi, si è svolto l'incontro convocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i sindacati sulla vertenza Whirlpool. Presenti anche il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e le delegazioni di Fiom, Fim, Uilm e Uglm guidate dai rispettivi segretari generali, Francesca Re David, Marco Bentivogli, Rocco Palombella e Antonio Spera. I sindacati hanno chiesto che l'azienda ritiri la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli, dove lavorano 430 persone e si producono lavatrici, alla società Prs, la Passive refrigeration solutions.

Botta e risposta Conte-Re David

''L'azienda è disponibile a riprendere il confronto ed è pronta a considerare la sospensione della procedura di cessione di ramo d'azienda ex art.47 fino a e non oltre il 31 ottobre", sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai sindacati. Ma non si è fatta attendere la risposta di Francesca Re David, segretaria generale della Fiom-Cgil: "Non siamo soddisfatti. La sospensione della procedura di cessione non è quello che serve per riaprire un tavolo che rimetta in discussione la decisione dell'azienda. Non può continuare come se nulla fosse, non ci sono stati passi avanti". Stesso pensiero di Marco Bentivogli, segretario generale della Fim-Cisl: "Sostanzialmente la situazione non cambia. Non si è spostata di un millimetro, neanche nei tempi. Questa è una fumata nera. Ci aspettavamo qualche passo in avanti in più".

Le parole di Stefano Patuanelli

Sulla vicenda è intervenuto anche Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico: "I segnali che abbiamo avuto da Whirlpool e dalle esperienze pregresse non depongono a favore di una interlocuzione serena. Detto ciò, il segnale di sospensione della procedura di cessione non è il massimo, avrei preferito l'interruzione, ma in questo momento è utile andare a vedere le carte in mano all'azienda".

