Salerno, bimba morta per maltrattamenti: il padre resta in carcere

Resta in carcere il padre della bimba di otto mesi morta per presunti maltrattamenti nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Il Tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato Silvio Calabrese, e confermato la custodia cautelare in carcere per l'uomo. Nello stesso istituto si trova anche la moglie, arrestata lo scorso 5 luglio per omicidio pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia in concorso con il marito.



Le indagini sulla morte della bimba



La piccola, che viveva con la famiglia a Sant'Egidio del Monte Albino, è arrivata all'ospedale Umberto I, di Nocera Inferiore, intorno alle 3.30 del mattino del 22 giugno scorso, già priva di vita. I medici del pronto soccorso hanno provato diverse manovre per rianimarla ma ogni tentativo è risultato vano. La piccola presentava varie ecchimosi ed escoriazioni, secondo gli investigatori sarebbe stata vittima di maltrattamenti che "hanno causato la morte della minore quale conseguenza delle lesioni riportate, aggravate dall'omissione reiterata dei necessari soccorsi".