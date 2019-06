Bimba di otto mesi morta nel Salernitano, domani l'autopsia

L'autopsia in programma domani pomeriggio, lunedì 24 giugno, farà luce sulle cause della morte della bimba di otto mesi deceduta nella notte tra venerdì e sabato nell'Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno. Sul suo corpo, all'arrivo in ospedale a Nocera Inferiore, sono stati trovati lividi, escoriazioni simili a bruciature, lesioni. Una tragedia per la quale, al momento, risultano indagati per omicidio i genitori della piccola.

Atto dovuto

Gli inquirenti ribadiscono che sia stato un atto dovuto. Inoltre, oggi proseguiranno i sopralluoghi all'interno dell'abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), comune in cui la famiglia si era trasferita da qualche anno. Gli investigatori sono alla ricerca di ulteriori elementi che possano delineare la vicenda e, in particolare, chiarire l'entità delle frequenti liti che avvenivano tra i genitori.

L'altro figlio della coppia

Nel frattempo l'altro figlio della coppia, un bimbo di qualche anno più grande, era stato già affidato ai nonni. Gli inquirenti hanno ascoltato anche i vicini di casa, i parenti e le assistenti sociali di Sant'Egidio del Monte Albino (Comune che proclamerà il lutto cittadino in occasione dei funerali) per cercare di chiarire la tragedia.